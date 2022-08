F1, Steiner: "Se Mick Schumacher vuole andare via, non c'è nulla che possiamo fare"

ROMA - Nonostante manchino ancora svariati mesi alla stagione 2023 di Formula 1 , si è già iniziata a delineare la line-up con l'ufficialità di Alonso in Aston Martin e del rinnovo di Albon con la Williams. Nelle prossime settimane, tra i piloti interessati da questi rumours potrebbero esserci Piastri (annunciato dall'Alpine, prima della sua smentita) ma anche Mick Schumacher. Il pilota tedesco non ha ancora un contratto per la prossima stagione ed attualmente sta valutando le varie opzioni. L'ipotesi più accreditata, al momento, sembra essere l'Alfa Romeo, così da poter guidare una vettura più competitiva ma restare comunque in orbita Ferrari .

Parola alla Ferrari

"Se Mick decide di andare via io non posso fare nulla" ha subito messo in chiaro Gunther Steiner, team principal della Haas, in un'intervista a Racer. L'uomo ha poi rivelato i piani della Haas: "Non abbiamo mai annunciato il pilota prima della pausa estiva e quest'anno le cose non cambieranno. Non dobbiamo attendere di scoprire cosa pensa la Ferrari. Speriamo di rendere noti i nostri programmi in autunno". A proposito del rapporto con la Rossa, infine, l'altoatesino ha spiegato: "Sul nostro accordo non dico nulla altrimenti potrebbero arrabbiarsi. Sul loro accordo con Mick invece non so molto".