F1, Marko: "Ferrari più forte di noi? Non la vedo così"

ROMA - Helmut Marko ha parlato della sfida tra Red Bull e Ferrari nel Mondiale 2022 di Formula 1 . Il consigliere della scuderia di Milton Keynes, che al momento comanda la classifica costruttori e quella piloti con Max Verstappen , ha risposto a chi ritiene il Cavallino leggermente superiore per quanto riguarda le monoposto. " Ferrari leggermente più forte di noi? Io non la vedo così . Siamo sempre stati alla pari con la Ferrari, tranne a Barcellona - ha detto in un'intervista a "Motorsport -. Spesso è stata la forma di giornata a decidere chi fosse in vantaggio, a parte i problemi strategici o tecnici, che da noi sono molto meno frequenti. E' solo sul singolo giro, sul giro secco, che potremmo avere un leggero distacco da loro".

Il commento di Marko

"Leclerc ha firmato tante pole position, tante quante le nostre vittorie ottenute in stagione - ha aggiunto Marko -. La pole position non dice molto. Quando si è in gara e si possono fare sorpassi non è più un criterio così importante. Solo in piste come Montecarlo o Singapore la storia è differente". "Nel corso della stagione è stato un testa a testa - ha concluso -. Dipende dalla forma del giorno e dagli aggiornamenti. Hanno sempre un effetto particolare per una o due gare, ma anche questi non hanno creato spostamenti significativi di prestazione".