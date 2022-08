F1, Gp Belgio: Verstappen precede Leclerc nelle libere 2, quinto Sainz

SPA - E' di Max Verstappen il miglior tempo nelle prove libere 2 Gran Premio del Belgio, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. L'olandese, sul circuito di Spa-Francorchamps, firma il crono di 1:45.507 e precede la Ferrari di Charles Leclerc, che chiude in seconda posizione. Entrambi partiranno dal fondo della griglia nella gara di domenica, dopo la decisione di sostituire componenti del motore durante il weekend in corso. Terzo posto che va invece alla McLaren di Lando Norris, davanti a Lance Stroll e all'altra Rossa di Carlos Sainz.