F1, caos Safety Car a Monza: cosa è accaduto e gli errori della Fia

MONZA - Il finale del Gp di Monza ha portato con sé tante polemiche, legate soprattutto alle decisioni della Fia in merito alla Safety Car. In occasione del Gp d'Italia, sedicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1, a trionfare è stato Max Verstappen davanti a Charles Leclerc, ma la gara si è conclusa in regime di Safety Car. In particolare, il dito è stato puntato contro la Fia per alcune decisioni rivedibili che hanno determinato l'esito del Gp. Ripercorriamo insieme nel dettaglio cos'è successo a Monza e cos'ha sbagliato la Fia.