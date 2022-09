Gp Italia, la replica della Fia: "La priorità è la sicurezza"

La Fia contro le critiche

Attraverso un portavoce, la Fia ha spiegato: "La gara si è conclusa sotto Safety Car, come previsto dalle procedure concordate tra Fia e tutti i team per due motivi: innanzitutto, la nostra priorità è che l'operazione di recupero si svolga in totale sicurezza; inoltre, l'incidente non era sufficientemente significativo da richiedere la bandiera rossa. La durata della Safety Car non c'entra nulla con la procedura. Sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per riprendere la gara, ma i commissari non sono riusciti a spingere la vettura nella strada di fuga" si legge ancora.