F1, De Vries incontra Marko a Graz: possibile futuro in AlphaTauri

ROMA – Il futuro di Nyck De Vries potrebbe essere in Formula 1. Al debutto nel Circus, il pilota olandese ha infatti portato in zona punti la Williams, ottenendo un ottimo nono posto nel Gp d'Italia a Monza. Con tanti team alla ricerca di un pilota in vista della prossima stagione, in molti hanno messo gli occhi di lui. Tra questi anche l’AlphaTauri, che dopo aver scartato l’ipotesi Colton Herta sta valutando altri profili. Come riporta il quotidiano olandese De Telegraaf, De Vries avrebbe incontrato Helmut Marko a Graz, in Austria, proprio per parlare di un futuro insieme in F1.