F1, Russell: "A Singapore occasione persa"

ROMA - Non il weekend dei sogni per George Russell . Il pilota Mercedes a Singapore ha vissuto momenti difficili già dalla qualifica il sabato, con tanto di esclusione in Q2 per poi concludere la gara di domenica, partendo dalla pit lane, solamente al 14° posto, ma con il giro più veloce . "Sono contento di aver risolto in gara i problemi delle qualifiche, ma è un'occasione sprecata perché avevo la macchina per vincere. Dopo la Safety Car - afferma il pilota britannico - ho superato tre vetture con un giro, stavo volando come evidenzia anche il giro più veloce di oltre due secondi".

"Sarei finito tra i primi 10"

Poi lo scontro con Schumacher che ha rovinato i piani quando sembrava certo un rientro nella top-10. "Non so bene cosa sia successo con Mick, mi sembrava di avergli lasciato molto spazio. Probabilmente sarei finito tra i primi 10 per il passo che avevamo impostato. Comunque stiamo facendo molti progressi come squadra e ne sono orgoglioso. Siamo qui per vincere le gare, abbiamo avuto un'ottima serie di risultati e questo è probabilmente il primo weekend come squadra, a parte Silverstone, in cui abbiamo commesso un errore, me compreso", conclude Russell.