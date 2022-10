F1, Alonso: "Budget Cap? Credo operato Fia"

ROMA - Quello di Suzuka potrebbe essere il weekend che assegna il titolo iridato a Max Verstappen , ma l'argomento del giorno è senza dubbio la questione Budget Cap. Anche Fernando Alonso , il veterano del circus, ha commentato la vicenda. "Sicuramente è un argomento difficile da trattare, perché noi piloti crediamo ai nostri team e non pensiamo a controllare queste cose. Tuttavia, spero che la F1 sia più dura possibile - spiega il pilota spagnolo - per garantire la correttezza verso tutti, ma credo nell'operato del Presidente della Fia, Mohammed ben Sulayem e di tutto il suo staff".

"Feeling speciale con Suzuka"

Alonso manca l'appuntamento con il successo in Giappone da ormai anni quattordici anni, ma l'obiettivo primario - dopo due ritiri - è conquistare punti per la sua Alpine, ora distante quattro lunghezze dalla McLaren. "È passato tanto tempo dalla vittoria, ma mi piace sempre correre qui: Suzuka ha una combinazione di curve veloci e guidate, avverto un feeling speciale, anche con i tifosi. Veniamo da due gare difficili, dove ci siamo ritirati per problemi diversi tra loro e abbiamo sfortunatamente perso molti punti: continua così la nostra lotta con la McLaren, ma abbiamo altre cinque gare a disposizione e credo che questo potrebbe essere un week end in cui potremo fare bei punti", così conclude lo spagnolo classe 1981.