F1, tolta la penalità ad Alonso: lo spagnolo torna al settimo posto nel Gp degli Stati Uniti

ROMA - Sapeva che il settimo posto conquistato nell' ultimo GP, quello degli Stati Uniti , sarebbe stato suo. nonostante il primo ricorso Haas che lo aveva visto retrocedere fino al quindicesimo posto in classifica a causa di una penalità di 30 secondi. "È semplice, la protesta non è legale in quanto presentata fuori tempo massimo. Logico." In conferenza stampa era apparso molto tranquillo Fernando Alonso , e alla fine dei conti, ha avuto ragione lui.

Protesta fuori tempo

“Il reclamo della scuderia guidata da Gunther Steiner non doveva essere preso in considerazione", questo è quanto viene riportato nel comunicato ufficiale FIA. Una decisione quella dei commissari che ha confermato le aspettative di Alpine e Fernando Alonso. Una "protesta illegale" perché arrivata in ritardo di 24 minuti dalla scadenza fissata in 30 minuti dall’esposizione della bandiera a scacchi. Ripristinato quindi l'ordine di arrivo originale della gara statunitense, con Alonso che guadagna sei punti fondamentali per l'Alpine che allunga a+11 sulla McLaren.