Diretta gara F1 Gp Messico: dove vederla in tv

CITTA’ DEL MESSICO - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Titolo già assegnato, ma weekend che si preannuncia molto interessante su un tracciato unico al mondo. A conquistare la pole è stato il solito Max Verstappen, bravo a precedere le due Mercedes ed il padrone di casa Sergio Perez. Più indietro le Ferrari di Sainz e Leclerc, che scatteranno rispettivamente quinto e settimo. Il via alla gara è in programma domenica 30 ottobre alle ore 21:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8. La visione in streaming, infine, è disponibile su Sky Go e NowTv.