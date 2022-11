F1 Abu Dhabi, Leclerc e Sainz attardati: doppietta Red Bull nelle libere 3

ABU DHABI - Le Red Bull sono le più veloci nelle prove libere 3 del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2022 di F1. La classifica vede infatti Sergio Perez comandare il gruppone in 1:24.982, precedendo di un decimo Max Verstappen. Il terzo posto è di Lewis Hamilton, che ha passato indenne l'investigazione della direzione gara: il pilota della Mercedes ha effettuato un doppio sorpasso su Norris e Magnussen negli istanti in cui è stata esposta la bandiera rossa per la presenza in pista di un elemento perso da Gasly. Convocato dagli steward, i dati hanno dimostrato che il britannico ha superato i due colleghi, nella fattispecie il pilota della Haas, per l'inerzia data dall'alta velocità, pur rallentando come da regolamento appena notate le bandiere rosse. Le Ferrari hanno chiuso le FP3 più attardate in classifica: Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono dedicati soprattutto al passo gara, e anche per questo hanno chiuso, rispettivamente, in sesta e settima posizione.