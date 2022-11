F1, Hamilton non abdica e sfida Ferrari e Red Bull: "Sto tornando"

ROMA - Per Lewis Hamilton un 2022 tutto da dimenticare. Per la prima volta in carriera il fuoriclasse britannico ha chiuso la stagione senza vittorie né pole position. Ora, messi da parte anche i test Pirelli, conclusi al diciassettesimo posto, Hamilton si è aperto sui social, con un messaggio che è un chiaro avvertimento ai suoi avversari, per un 2023 che in casa Mercedes sperano siano più proficuo e che porti magari l'ottavo titolo mondiale piloti per il pilota classe 1985.