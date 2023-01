F1 Mercedes, Hamilton rinnova? Le parole di Wolff sul suo futuro

ROMA - La stagione di F1 che sta per cominciare sarà quella dell'ultimo anno di contratto per Lewis Hamilton in Mercedes. Il rapporto tra il britannico, che ha compiuto 38 anni due giorni, e il team è ancora in bilico, ma secondo il team principal Toto Wolff le due parti parleranno presto. "Sicuramente abbiamo una lunga lista di cose da fare - ha spiegato al podcast Beyond The Grid - ma sicuramente il contratto di Lewis è uno degli argomenti che affronteremo durante l'inverno, ma non c'è una scadenza precisa".