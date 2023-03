F1, GP Bahrain: la classifica piloti aggiornata

SAKHIR - La classifica piloti della Formula 1 vede Max Verstappen balzare in testa con i primi punti della stagione, grazie alla vittoria nel Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale. L'olandese scatta in testa alla graduatoria davanti al compagno di squadra Sergio Perez e a Fernando Alonso, mentre la Ferrari è quarta con Carlos Sainz. A zero Charles Leclerc, ritiratosi dopo 41 giri nella gara inaugurale. In classifica costruttori scatto Red Bull con la doppietta odierna.