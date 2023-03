Ferrari, Vasseur e il ritiro Leclerc in Bahrain: "Uno shock"

SAKHIR - Frederic Vasseur ha parlato dopo il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale della Formula 1. Il team principal della Ferrari, ha commentato il primo weekend di gara con il Cavallino, che ha visto Carlos Sainz chiudere quarto e Charles Leclerc costretto al ritiro dopo 41 giri: "Ora ho un quadro chiaro della situazione - ha esordito ai microfoni di Sky Sport -. In qualifica ci siamo, il passo è buono, ma oggi non è un buon risultato. Con Charles abbiamo avuto un problema di affidabilità che dobbiamo sistemare. Anche il degrado non è buono. Dobbiamo partire da questo per migliorare la situazione nelle prossime settimane".