Ferrari, un altro ex a fare fortune di altre scuderie: Stella faro McLaren

Umbro di Orvieto, 52 anni, laureato alla Sapienza di Roma in ingegneria aerospaziale con una tesi sulla scia delle eliche elaborata al Centro Esperienze Idrodinamiche della Marina Militare, Stella è l’ultimo dei grandi tecnici cresciuti in Ferrari (lui dal 2000, iniziando nella squadra test e seguendo in prima persona l’avventura di Valentino Rossi nel 2006) mandati via, scappati, cacciati (fate voi) per poi fare la fortuna altrui. Aldo Costa e James Allison in Mercedes, o Stefano Domenicali che almeno fa guadagnare tutti come presidente della F1.

