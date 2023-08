F1, la nuova vita di De Vries: dall’AlphaTauri ad Harvard

ROMA - Nyck De Vries ha dovuto reinventarsi dopo l'improvviso licenziamento da parte di AlphaTauri, che con l'arrivo dell'estate ha messo un fermo sulla sua prima (e per ora ultima) stagione in Formula 1. Il pilota olandese, approdato nel Circus nel 2022 solo come terzo pilota ed esordendo con la Williams, non ha potuto concludere il suo vero e proprio anno da rookie, ma ha già scelto una nuova strada: ad attenderlo, infatti, c'è il corso di negoziazione e leadership di Harvard, una delle università più prestigiose del mondo intero. Curioso, soprattutto se si pensa che in passato De Vries non ha terminato nemmeno il liceo.