Verstappen, scippo a Sainz: il pilota Red Bull e la mossa anti Ferrari

Carlos Sainz si separa da Rupert Manwaring dopo otto anni insieme in Formula 1 . Per la stagione 2024, il coach ha deciso di abbandonare lo spagnolo in Ferrari per unirsi al team del rivale Max Verstappen . Il pilota della Red Bull , campione del mondo nel 2021 e nel 2022, avrà così un nuovo alleato per cercare di tornare al successo dopo essersi separato a sua volta da Bradley Scanes . Manwaring ha lavorato con Sainz dal 2015, seguendolo dai tempi della Toro Rosso/AlphaTauri passando per Renault , McLaren e infine Ferrari.

Sainz, il saluto a Manwaring

Sainz ha voluto salutare il suo ex coach con un lungo post su Instagram: "Otto anni non possono essere riassunti in un video, ma ecco un indizio di cosa hanno significato per me. Il 2023 è stato l'ultimo anno di Rupert al servizio del Team 55 e non saprei come ringraziarti per tutto il vostro lavoro e supporto durante quegli anni. Non solo ci siamo allenati insieme e abbiamo lottato per gli stessi obiettivi, ma ci siamo anche divertiti molto. Ti auguro il meglio!".

Pronta la risposta di Rupert: "Grazie per questi otto anni meravigliosi, pieni di divertimento, eccitazione e amicizia. Non ho avuto modo di dirtelo durante la nostra collaborazione, ma sicuramente ho imparato tanto da te quanto tu hai imparato da me. È stata una corsa pazzesca e siamo cresciuti insieme. È è anche grazie a te che ho conosciuto la mia meravigliosa moglie e madre di mia figlia, il vero capo del Team 55. È grazie a te che sono diventato un allenatore migliore. È stato un privilegio vederti crescere da talento grezzo a pilota Ferrari. Sei l'operatore 'più fluido' e 'spietato'. Grazie per la tua tolleranza e la critica schietta nei confronti delle mie acconciature. Ti auguro tutto il meglio per il futuro".