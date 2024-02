La leggenda F1 ha il cuore spezzato: "C'erano mozziconi di sigaretta"

Sono giorni difficili per l'ex pilota di Formula 1 Rubens Barrichello . Il brasiliano, infatti, ha annunciato sui social la morte di Speedy , il suo amato cane: un Cavalier King Charles Spaniel a cui l'ex ferrarista era molto affezionato. All'interno del corpo dell'animale sono stati rinvenuti 11 mozziconi di sigarette che, probabilmente, ha ingerito mentre girava per l'area dedicata agli amici a quattro zampe.

Un dolore enorme per Barrichello che ha voluto omaggiare Speedy con un videomessaggio su Instagram: "Mio Speedy, te ne sei andato troppo presto, amico mio. Posso solo ringraziarti per la gioia del nostro viaggio insieme. Ti amerò per sempre. Un giorno mio figlio è andato a controllare e ha visto che c'erano molti mozziconi di sigaretta. Lo stomaco di Speedy era dilaniato e ha sviluppato una malattia che ha impedito al suo corpo di sviluppare una proteina cruciale. Non poteva più mangiare. Ha avuto una diarrea sanguinolenta ed è peggiorato. Undici mozziconi di sigaretta sono stati rimossi dalle sue viscere".

