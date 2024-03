Francesca Michielin ama la F1: domande ai fan Ferrari sul "cucciolo" Bearman

Il Mondiale 2021, Lewis, Verstappen

Francesca ha poi parlato anche del Mondiale del 2021: "Nel 2021 speravo che il mondiale lo vincesse Verstappen (e lo scrissi serenamente su Twitter, ora X) quasi solo perché desideravo che qualcuno rompesse il dominio Hamilton, che era diventato ai miei occhi noioso. Nonostante adori Lewis. Mi sono però resa conto subito che un mondiale vinto così ha lasciato l’amaro in bocca a molte persone dotate di un minimo di oggettività, e oggi col senno di poi avrei preferito non accadesse. Non ho nulla contro Max, ma questo dominio Redbull, iniziato". Poi ha proseguito: "con un mondiale vinto in una modalità non proprio lineare, e poi un altro con il budget cap “gate”, non so, per me è come se il mood generale fosse troppo poco poetico. Lui è fortissimo, punto, ma io sono fan di questo sport in generale, mi gasa che vinca un George Russell così come un Fernando Alonso, non guardo il colore della livrea, non guardo la storia in sé del pilota, mi piace la gara in sé con le sue dinamiche imprevedibili, le strategie giuste o sbagliate, le “battaglie” e attualmente mi pare non ci sia partita, poco brio, poco tutto… Boh, continuerò a guardare la F1? Ovvio. Ma posso lamentarmi qui su Threads dicendo che sono piena rasa? Sì dai".