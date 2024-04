Leclerc e Sainz, scintille Ferrari in Cina: durissimo botta e risposta

Tensione in pista tra i due piloti della Ferrari durante lo Sprint Race in Cina quando Leclerc e Sainz sono quasi andati a contatto al tornantino di curva 14, a pochi giri dalla fine della gara. Lo spagnolo si è difeso in maniera molto aggressiva dall’attacco del monegasco, favorendo così la fuga di Perez verso il terzo posto. I due piloti hanno replicato poi il duello nel finale quando Leclerc sorpassa Sainz in curva 2 sfiorandolo di nuovo. Per la cronaca, la mini-gara di Shanghai è stata vinta da Verstappen, seguito da Hamilton, Perez, Leclerc e Sainz.