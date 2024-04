Sainz: "Sono triste, avrei voluto continuare con la Ferrari per tanti anni"

Prima della partenza della MotoGp di scena in Spagna sul circuito di Jerez , Carlos Sainz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando del suo presente con la Ferrari e del futuro ancora tutto da decidere. Il pilota spagnolo ha dichiarato: "Tutte le moto sono bellissime, con questa tuta aerodinamica sembrano tutte più grosse e più belle, mi sto divertendo un sacco nel vedere tutto ciò che usano in pista. In passato ho guidato già una quasi MotoGp, era tra Moto2 e MotoGp, mi sono divertito molto e mi piacerebbe farlo di più sinceramente".

Futuro lontano dalla Ferrari

Sul suo presente e sul futuro lontano dalla Ferrari, Sainz ha risposto così: "La vita di uno sportivo è come una montagna russa che va di continuo su e giù: in questo momento sono su sull'aspetto sportivo, sto facendo bene e sto dando il massimo per la Ferrari ma sono anche un po' giù perché non continuerò con la Ferrari e mi sarebbe piaciuto farlo ancora per tanti anni. Futuro? Non ho ancora scelto dove andare, devo prima vedere tutte le offerte che mi arrivano".