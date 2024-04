Ferrari, vedrai Sainz in Red Bull? L'annuncio sul futuro, "Presto la decisione"

SUZUKA (GIAPPONE) - È stato un avvio di stagione sull'altalena per Carlos Sainz: dopo il terzo posto in Bahrein, il pilota spagnolo è stato operato d'appendicite e ha dovuto saltare il GP di Gedda, dove è stato sostituito dal giovanissimo britannico Oliver Bearman. Rientrato in tempi record, è salito sul gradino più alto del podio in Australia posizionandosi davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc (terzo Lando Norris). Complice il ritiro di Max Verstappen, leader della classifica piloti, con questa doppietta la Rossa rientra prepotentemente in corsa per il titolo e sogna in grande. Per Sainz sarà l'ultimo anno con la scuderia di Maranello, dato che la prossima stagione lascerà spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Alla vigilia del GP di Suzuka, lo spagnolo ha parlato di futuro: "Sto parlando con alcuni team. Si tratta ovviamente di entrare più nel dettaglio e vedere le opzioni più realistiche, e quali sono le migliori opzioni per me e per il mio futuro. Ma al momento non ho novità. Ovviamente questo è il momento di accelerare un po' tutto e speriamo di poter risolvere la questione il più presto possibile".