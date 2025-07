Hamilton il sorriso amaro Ferrari: "Ora so tutto quello che...non voglio dalla prossima macchina"

"Non abbiamo stabilità, vorremmo che la macchina stesse un po' più ferma. È difficile trovare il bilanciamento, anche a livello di strategia abbiamo perso tre o quattro posizioni. Questo ha reso la gara più difficile". Lo ha detto il pilota della Ferrari , Lewis Hamilton , ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. " Abbiamo guadagnato dei punti, ora pensiamo alla prossima gara sperando in un risultato migliore - ha aggiunto -. La cosa positiva di questo weekend sono state le prove, in qualifica eravamo più forti e mi sentivo a mio agio. Ci sono tanti aspetti positivi anche in una gara come questa, che non è andata alla grande. Penso di saper spiegare al team ciò che non voglio nella prossima macchina".

Le parole di Leclerc

Charles Leclerc è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del GP di Gran Bretagna di Formula 1, per commentare il 14° posto finale. Il pilota monegasco della Ferrari ha dichiarato: "I primi due settori erano asciutti, mentre il terzo era bagnato. Pensavo che con il sole si sarebbe asciugato in fretta, ma non è stato così. Le slick sono state una scelta sbagliata, ma mi preoccupa di più il passo. Lewis andava molto più forte di me. E' da qualche gara che faccio un assetto abbastanza estremo che paga sull'asciutto, ma a quanto pare non sul bagnato. Adesso c'è tanta delusione, ho solo voglia di analizzare perché qualcosa di grosso c'é. Andavo quasi a muro ad ogni curva. Oggi è stata una gara veramente difficile".

Vasseur: "Gara difficile da subito"

"E' stata una gara difficile sin dal primo giro, quando Charles ha corso l'azzardo di rientrare subito per mettere le slick. Aveva una sensazione forte, dopo tutta la gara è stata molto difficile. Eravamo sempre al limite tra gomme intermedie e slick. Il passo non era così male, è stato buono al di là della McLaren. Era difficile superare, ma non siamo stati gli unici a faticare. Prendiamo l'aspetto positivo del weekend. Abbiamo fatto un passo in avanti in condizioni di asciutto. Per il campionato, stiamo aumentando il vantaggio su Mercedes, ma l'obiettivo è vincere". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. "Leclerc? Il sesto posto in qualifica non è un disastro, ma quando sei primo in Q2 è normale restare delusi. Charles era arrabbiato, ma è normale commettere errori. Dobbiamo lavorare e migliorare", ha aggiunto il dirigente francese.