"Mi alleno con Mario Kart": Verstappen, altra stoccata al regolamento F1

Sarà un mondiale col broncio per Max Verstappen , che dopo il debutto in Australia dove ha chiuso il primo Gp stagionale al 6º posto, è tornato a polemizzare contro il nuovo regolamento della Formula 1 a cui piloti e scuderie sono chiamati ad adattarsi quanto prima ( circostanza che evidentemente sembra non riguardare la Mercedes ). Così, il 4 volte campione del mondo si è rifugiato ancora una volta nella sua solita ironia per commentare la preparazione al prossimo appuntamento in agenda, che vederà le monoposto contendersi il Gp di Cina in programma domenica 15 marzo sull'asfalto di Shanghai. Queste le parole del pilota Red Bull, che ha ribadito di non divertirsi più alla guida delle nuove monoposto e di preferire Mario Kart al simulatore: "Ho scambiato il simulatore con il mio Nintendo Switch, in realtà mi sto allenando con Mario Kart. Trovare i funghi sta andando abbastanza bene, i gu sci blu sono un po' più difficili..".

Verstappen: "Così è una giungla"

"È una giungla in questo momento onestamente", ha aggiunto Verstappen. "Speriamo di avvicinarci un po' (a Mercedes e Ferrari, ndr) ma è chiaro che al momento non possiamo competere con quelle vetture Ci sono alcune soluzioni semplici, ma devono essere approvate dalla Fia, per quanto riguarda la batteria. Partire allo zero per cento non è molto divertente ed è anche piuttosto pericoloso. Abbiamo avuto quasi un incidente in partenza a Melbourne. Penso che questa sia una cosa facilmente risolvibile". Così invece sulla partecipazione alla 24 Ore del Nurburgring, che lo vedrà al volante della Mercedes AMG GT3: "Nei prossimi anni spero di poter correre a Spa e magari a Le Mans. Quindi sto combinando diverse attività ed è un po' conflittuale perché non mi piace molto guidare la Red Bull di Formula 1, ma mi piace lavorare con tutte le persone del team e anche con il reparto motori". Poi, tornando sul regolamento, ha concesso un minimo margine di ottimismo circa gli adeguamenti delle nuove regole in discussione sui banchi della Fia: "Ho avuto discussioni con la Formula 1 e la Fia e penso che stiamo lavorando per qualcosa che migliorerà tutto", ha concluso.