Kimi Antonelli: “Sorpreso da Sinner, l’ho apprezzato tantissimo. Siamo solo all’inizio”

Kimi serve, Jannik risponde. Quindici ore e quindicimila chilometri di distanza azzerati dal viaggio trans...portaliero che cambia la dimensione e finanche la geografia. L’Italia diventa ombelico del mondo anche dove non ci saremmo immaginati (per non utilizzare il trito termine sognati) di arrivare. Vedere, tifare. Godere. Vada per sci, atletica, volley, nuoto... Ma il tennis. E la Formula 1. Invece ecco che il tricolore sventola anche lì. Che l’inno di Mameli risuona anche lì. Con due ragazzi di 24 e 19 anni. E non solo. Due fenomeni che si sono inseguiti, annusati e ora hanno “parlato” insieme. Non è un caso che Jannik Sinner, l’altoatesino che agli Australian Open 2024 ci ha regalato uno Slam 48 anni dopo Adriano Panatta (Roland Garros 1976), per poi diventare il primo italiano a diventare numero 1 del tennis e a conquistare Wimbledon, domenica quando da noi era ormai notte abbia celebrato il suo primo trionfo stagionale e a Indian Wells scrivendo “Grande Kimi!!” col pennarello fluo sulla telecamera e poi abbia rivolto parole dolci per Antonelli, che quando noi facevamo colazione conquistava la prima vittoria in F1, cancellando un’astinenza di vent’anni (Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006). “È stato un giorno speciale per l’Italia. Io sono un grande fan della Formula 1 e avere un italiano così giovane, Kimi, che ha riportato di nuovo l’Italia in alto in Formula 1 è fantastico! Quindi grazie Kimi, grazie Formula 1” ha chiuso così il suo discorso da trionfatore l’altoatesino, che l’11 dicembre ad Abu Dhabi, prima dell’ultimo GP 2025, è stato portato dal bolognese a fare un giro in pista su una Mercedes. Un mese prima era stato Antonelli ad andare a tifare per Sinner nell’epilogo delle Atp Finals di Torino vinto contro Carlos Alcaraz. Con abbraccio in campo.