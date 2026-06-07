Antonelli si prende Montecarlo, sempre più padrone della F1! Hamilton, impresa sfiorata

Andrea Kimi Antonelli ormai è inarrestabile. Il pilota della Mercedes domina incontrastato il Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1 e porta a casa la sua quinta vittoria consecutiva. Il leader del Mondiale non lascia alcuno scampo agli inseguitori e, nonostante safety car e bandiera rossa, ha la meglio su Lewis Hamilton, che porta nuovamente la Ferrari al secondo posto. Pierre Gasly (Alpine) è terzo sul traguardo, ma scivola al settimo posto dopo 5" di penalità. A prendersi il podio è la Red Bull di Isack Hadjar, che precede la McLaren di Oscar Piastri, quarto. Terza piazza sfumata nel finale per Charles Leclerc, che finisce a muro a causa di un presunto problema ai freni. L'altra Mercedes di George Russell, per via di una penalità, finisce fuori dalla zona punti, in quattordicesima posizione. La gara di Max Verstappen termina prima del previsto a causa di un problema al momento della partenza, che lo costringe al ritiro. Stessa sorte anche per Lando Norris, che chiude un weekend disastroso con la McLaren. Completano la top 10 Liam Lawson, Arvid Lindblad (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas) e Sergio Perez (Cadillac).

La gioia di Antonelli "E' stato un weekend e una gara incredibile, una di quelle giornate in cui avevamo un passo incredibile e tutto mi è venuto naturale. La macchina era fantastica e mi dava la fiducia di spingere". Così Kimi Antonelli dopo la vittoria nel Gran Premio di Montecarlo di Formula 1. Quando ci fu l'ultima vittoria italiana con Jarno Trulli nel 2004, il 19enne Antonelli non era nemmeno nato. "È una stagione ancora lunga, ma dobbiamo continuare a spingere per esprimerci a questo livello. Il team sta facendo un lavoro straordinario, ci stanno dando una macchina incredibile. È un grande momento", ha aggiunto indossando il tricolore sulle spalle e prima di ricevere sul podio il trofeo del vincitore dalla mani del principe Alberto di Monaco. "C'era qualche preoccupazione dopo la pausa, non volevo ripartire così in realtà, ma ho raccolto la concentrazione e ho pensato a portare le gomme alla giusta temperatura. Una volta partito sapevo di poter arrivare davanti alla prima curva e poi mi sarei goduto gli ultimi giri", ha concluso. Le parole di Hamilton "Devo iniziare facendo le congratulazioni ad Antonelli e alla Mercedes, Kimi sta facendo un lavoro incredibile ed è davvero bello da vedere. Noi stiamo progredendo ma ancora non riusciamo a tenere il passo della Mercedes, il secondo posto in queste condizioni mai viste così dure è bellissimo". Lo ha detto Hamilton commentando a caldo il secondo posto nel Gran Premio di Montecarlo di Formula 1. "Per me la macchina è bella, ma serve più carico aerodinamico e poi ho finito le gomme abbastanza presto. È stata dura poi reggere nel secondo stint, con problemi di temperature. Una serie di imprevisti che hanno reso difficile la giornata, ma sono grato al team che lavora tantissimo e merita questo risultato. Speriamo di continuare così e di ottenerne altri per fare un ultimo passo sul podio", ha aggiunto Hamilton.