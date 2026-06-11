Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kimi no limits: sei sempre più in alto

Antonelli a 19 anni brucia le tappe centrando traguardi incredibili: «Ve lo dico: tutto sommato non mi spiace avere il ruolo di outsider»
Mirco Melloni
1 min
andrea kimi antonelliFormula 1

Uno, dieci, cento Kimi. Alla vigilia di Barcellona, settimo GP della stagione, Andrea Kimi Antonelli è inevitabilmente l’uomo del giorno, come è inevitabile per chi – a meno di vent’anni – ha vinto a Montecarlo e <

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS