Kimi no limits: sei sempre più in alto

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Uno, dieci, cento Kimi. Alla vigilia di Barcellona, settimo GP della stagione, Andrea Kimi Antonelli è inevitabilmente l’uomo del giorno, come è inevitabile per chi – a meno di vent’anni – ha vinto a Montecarlo e <
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