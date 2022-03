Ferrari, team radio Binotto-Leclerc: "Charles, sei un campione"

SAKHIR - La Ferrari domina il Gp del Bahrain, prima tappa del Mondiale 2022 di F1 , e si gode il successo sul circuito di Sakhir. La Rossa piazza uno splendido uno-due con Leclerc e Sainz, sugellando un ottimo avvio di stagione e mandando un chiaro messaggio ai team rivali. A testimoniare l'entusiasmo in casa Ferrari il team radio a fine gara in cui Mattia Binotto, team principal, ha speso parole al miele per Charles.

Il team radio di Binotto

"Dovevamo lottare e hai lottato fino in fondo, sei un campione". Questo il team radio con cui Binotto si è rivolto a Leclerc una volta che quest'ultimo ha tagliato il traguardo sul circuito di Sakhir. Molto contento ovviamente anche il pilota monegasco, che a sua volta si è lasciato andare nel team radio, gridando "Forza Ferrari". Giornata da incorniciare per Charles, il quale ha anche ottenuto il punto addizionale, e in generale per la scuderia di Maranello, che dopo tanto tempo si è goduta l'inno italiano risuonare al termine di un Gran Premio di Formula 1.