F1 GP Bahrain, Sainz celebra la Ferrari: "Siamo tornati"

SAKHIR - Il secondo classificato del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione di F1, è Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, insieme a Leclerc, ha firmato una straordinaria doppietta Ferrari, disputando un'ottima gara e cogliendo al balzo l'opportunità che si è presentata: "La Ferrari è tornata per davvero. Questi sono i posti che vorremmo sempre occupare. Faccio le mie congratulazioni a Charles (Leclerc, ndr) per la vittoria. Per quanto mi riguarda, ho tenuto duro e sono andato a prendermi questa seconda piazza" ha detto Sainz.