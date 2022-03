F1, Gp Arabia Saudita. Leclerc: "Complimenti a Perez, domani è un altro giorno"

JEDDAH – Sorridente e sportivo Charles Leclerc, che nonostante la mancata pole position in Arabia Saudita si accontenta del secondo posto. Il pilota della Ferrari è stato infatti preceduto di una manciata di millesimi da Sergio Perez ma scatterà comunque dalla prima fila. “Il giro mi è sembrato ottimo, ho dato tutto e sono contento. Oggi era facile provocare errori e danni alla macchina, perciò la mia attenzione è stata dedicata a restare in pista nel corso di tutte le qualifiche” ha spiegato Leclerc, costantemente nelle posizioni di vertice per tutto il fine settimana.

Le parole di Leclerc

Il monegasco non ha grandi rimpianti, anzi ha riconosciuto i meriti di Perez e si è congratulato con lui: “Non mi aspettavo che facesse questo tempo. Forse io avrei potuto prendere qualche traiettoria migliore in curva, ma oggi i complimenti vanno a lui”. Infine, in vista della tanto attesa gara, ha detto: “Domani è un altro giorno, mi auguro di partire bene”. Niente ciliegina sulla torta ma weekend (finora) più che positivo per Leclerc, il quale vuole ripartire dal dominio nelle libere e spera di ripetere sul circuito di Jeddah quanto fatto in Bahrain.