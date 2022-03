F1, Gp Arabia Saudita. Sainz partirà terzo: "Mi hanno beffato di poco"

JEDDAH – Carlos Sainz chiude terzo nelle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita. Esattamente come sette giorni prima in Bahrain, il pilota della Ferrari viene preceduto dal compagno di squadra Charles Leclerc e da una Red Bull e deve accontentarsi della seconda fila. Non mancano i rimpianti per Sainz, a lungo il più veloce in pista e sorpreso proprio nel finale: “All’ultimo tentativo non avevo grip e sono stato beffato di poco. Il giro però è stato buono e le gomme usate mi hanno dato sensazioni migliori rispetto a quello nuove, che gestisco con fatica”.