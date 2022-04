Ferrari, Binotto sulla Red Bull: "Resta la favorita"

ROMA - Mattia Binotto , team principal della Ferrari parla a "Sky Sports F1 Uk" ed elogia la Red Bull. Ecco le sue parole: "Essere al vertice e lottare per il primo posto era il nostro obiettivo all’inizio della stagione . Possiamo dirci molto soddisfatti. Restare competitivi in una stagione tanto lunga sarà una sfida, non solo per noi, ma lo sarà per tutte le scuderie. Personalmente credo che la Red Bull sia la più forte e la favorita ". Nei primi due Gran Premi la Ferrari ha però raccolto risultati straordinari e a Jeddah - pista favorevole alla casa di Milton Keynes - il duello è stato serrato fino all'ultimo giro.

Sulla Mercedes

E ancora: "Mi hanno impressionato le vetture di Red Bull e Mercedes, perché loro hanno avuto meno tempo a disposizione da passare in galleria del vento e perché l'anno scorso hanno lottato duramente per il campionato”. Mattia Binotto, durante la scorsa stagione, ha ripetuto più volte come lo sviluppo della SF21 fosse stato messo da parte per far spazio alla progettazione della attuale F1-75. Una mossa che fin qui ha pagato bene e che ha permesso alla scuderia di Maranello di mettere il turbo in queste prime due tappe. A Melbourne però è stata proprio la Ferrari a fare la storia con Michael Schumacher, un'epoca che sembra lontana ma che la Rossa è determinata a rivivere con Leclerc e Sainz.