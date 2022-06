F1, Gp Canada. Sainz punta Verstappen: "Possiamo arrivargli vicini"

MONTREAL – Venerdì di libere nel Gp del Canada , nona tappa del Mondiale 2022 di Formula 1, agrodolce per la Ferrari, alle spalle di Verstappen in entrambe le sessioni ma costretta a fare i conti con la penalità per Charles Leclerc . In virtù del cambio della centralina, il pilota monegasco è stato infatti penalizzato di 10 posizioni. In quel di Montreal, dunque, potrebbe essere il momento del suo compagno di squadra Carlos Sainz, che vuole farsi trovare pronto e mette nel mirino il campione del mondo in carica Verstappen.

Le parole di Sainz

“L’impressione è che Verstappen sia molto veloce, ma se lavoriamo come facciamo sempre possiamo arrivargli vicini”. Così Carlos Sainz, che non si pone limiti e sogna in grande. "Nelle libere a tratti ho faticato a causa del vento, ma abbiamo portato a termine il nostro programma come previsto. In vista della gara sarà cruciale capire come si comporteranno le gomme, ma per il momento pensiamo alle qualifiche - ha aggiunto lo spagnolo, per poi concludere - Il tracciato di Montreal non è facile poiché presenta tanti dossi e cordoli alti, ma è fantastico aver fatto ritorno qui. Nelle due sessioni abbiamo progredito bene ed è stata una vera goduria questa prima giornata di libere".