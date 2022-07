Ferrari, Leclerc: "Migliorare passo gara, sessione positiva oggi"

ROMA - Charles Leclerc su Ferrari ha segnato performance convincenti in questo venerdì di prove libere al Gran Premio di Francia , dodicesimo appuntamento della Formula 1 . " Le sessioni oggi sono andate piuttosto bene . Il nostro ritmo in configurazione da qualifica è promettente e ora abbiamo bisogno di lavorare di più sul passo gara " , ha detto il monegasco. Che poi aggiunge " La gestione delle gomme sarà la chiave di questo Gran Premio, viste le temperature elevate attese nel weekend, e ho fiducia che per domenica saremo preparati adeguatamente dal momento che sappiamo dove migliorare" .

Sainz penalizzato

Con almeno dieci posizioni di penalità in griglia di partenza, Carlos Sainz si prepara a una gara diversa dal solito. Queste le impressioni del pilota spagnolo: "Oggi è stata una giornata positiva. Gli aggiornamenti sembrano funzionare bene e la macchina andava bene, soprattutto nei giri più veloci. Gli stint più lunghi sono stati un po' più difficili a causa del degrado gomme. È chiaro che le alte temperature di oggi erano un fattore importante da tenere in considerazione, ma dobbiamo studiare con calma come possiamo preservare gli pneumatici". "Visto che domenica avrò una penalità, ora dobbiamo concentrarci sulla preparazione della macchina per la gara. C'è ancora spazio per migliorare, quindi continueremo a lavorare", conclude il classe 1994.