F1, pole di Leclerc in Francia: "Ringrazio Sainz, bel lavoro di squadra"

LE CASTELLET - Charles Leclerc ha parlato dopo la pole position conquistata nel Gran Premio di Francia, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, che partirà davanti a tutti nella gara di domenica, ha ringraziato Carlos Sainz per l'aiuto nel Q3, quando lo spagnolo ha dato la scia al compagno facendogli guadagnare tempo all'ultimo tentativo. "E’ stato un gran giro, ho faticato per tutto il weekend ma devo ringraziare Sainz per il suo aiuto - ha detto -. E’ stato un bel lavoro di squadra, oggi anche lui sarebbe stato molto vicino. Spero che entrambi lotteremo per la vittoria".