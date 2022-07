F1, l'amarezza di Leclerc: "Finora tanti alti e bassi, non sono contento"

BUDAPEST - Non è andato oltre il sesto posto all'Hungaroring Charles Leclerc, vero deluso del Gp d'Ungheria, tredicesimo appuntamento stagionale di Formula 1. Il monegasco ha condiviso ai microfoni di Sky Sport la sua delusione per via della strategia Ferrari che non ha portato i frutti sperati. Leclerc era infatti al comando dopo un bel sorpasso ai danni di Russell prima che fosse richiamato ai box per montare gomme bianche. La scelta non ha pagato e Charles si è ritrovato addirittura alle spalle di Perez in sesta posizione.