F1, Mick Schumacher non si nasconde: "Sono pronto per la Ferrari"

ROMA - Mick Schumacher, in questo 2022, sembra aver cambiato marcia. Più sicuro di sé e determinato, il tedesco della Haas sembra aver compiuto quello step necessario per rimanere in Formula 1 e, adesso, punta al bersaglio grosso, quella Ferrari che rese grande suo padre. "Sono pronto. Le nostre macchine non sono uguali, ma sono simili. Sono cresciuto con la Ferrari praticamente dal 2019 e sento di aver capito l’intera procedura. Sarei più che felice di mostrare loro quello che so fare", le sue parole riportate da Racingnews365.com. Quest'anno il figlio di Michael Schumacher ha raccolto i suoi primi punti in Formula 1 e ha finalmente iniziato a mostrare grinta e aggressività in pista proprio a partire dalla gara di Silverstone, dove è arrivato un prezioso ottavo posto.