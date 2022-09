Ferrari, Leclerc: "Siamo tutti veloci, giornata positiva per me"

ROMA - La Ferrari apre questo Gran Premio di Olanda con prove discrete nelle sue sessioni di libere oggi, che sembrano scacciare gli spettri del weekend complicato in Belgio. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno infatti guidato il gruppo nelle prove libere 2 . Queste le parole del monegasco ai microfoni ufficiali della Formula 1 : "È andata meglio rispetto a Spa, è stata una giornata positiva. Siamo tutti vicini nei tempi. Ma non ero a mio agio con il bilanciamento, che aveva parecchio sottosterzo, specie in uscita curva”.

Il commento di Sainz

In forma per questo fine settimana a Zandvoort anche Carlos Sainz, reduce dal podio in Belgio. “Sono felice di tornare su una pista impegnativa, mi sono divertito. È stato una giornata in cui siamo ritornati competitivi, ma tutti sono veloci, entro i tre decimi. La battaglia sarà dura e la gara sarà imprevedibile”, ha affermato il classe 1994, il quale nella sessione di libere 1 si è piazzato terzo.