Ferrari, Leclerc: "Con il nostro tifo anche i miracoli sono possibili"

ROMA - La Ferrari al Gran Premio d'Italia avrà dalla sua i suoi tifosi . All'Autodromo nazionale di Monza, che quest'anno festeggia i suoi 100 anni, Charles Leclerc ha già vinto nel 2019. E il monegasco parte da quel trionfo per illustrare ai microfoni di "Sky Sport" la sedicesima tappa della Formula 1 : “È stata incredibile quella vittoria. È stata una sensazione fantastica e speriamo di poterla rivivere. È stato bellissimo vedere dal podio tutte quelle persone. È difficile spiegarlo a parole , ma si capisce subito che siamo nella casa della Ferrari. È emozionante. Noi non molleremo fino alla fine. Contate su di noi . L’obiettivo è vincere. Sarà difficile, perché questa non è la pista adatta, ma con il vostro tifo i miracoli possono succedere . Daremo tutto".

Marea giallorossa

La Ferrari si presenta all'appuntamento di casa dopo il difficile Gran Premio d'Olanda, dove non si è raccolto quanto sperato. Afferma infatti Leclerc: "I due ultimi weekend sono stati difficili. Su Zandvoort abbiamo messo un focus particolare perché non ci aspettavamo questo distacco". La F1-75 presenterà però alcune novità per questo speciale appuntamento, con il colore giallo Modena che sarà protagonista di questo weekend per festeggiare i 75 anni in Formula 1. Leclerc apprezza l'iniziativa della sua scuderia, ma aggiunge con un a battuta: "Mi piace molto questa nuova divisa. Sulle tribune sarà un misto di giallo e rosso, ma per fortuna non è arancione".