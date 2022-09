Ferrari, Sainz: "Speravo nel podio, ma la rimonta mi soddisfa"

MONZA - Carlos Sainz ha fatto esultare di gioia più volte i tifosi della Ferrari a Monza, ma purtroppo non è riuscito a salire sul podio. In occasione del Gp d'Italia, sedicesimo appuntamento del mondiale di F1, lo spagnolo partiva diciottesimo ma è riuscito a tagliare il traguardo quarto, sorpassando macchine su macchine. La Safety Car nel finale ha definitivamente infranto i suoi sogni di podio, ma nel complesso questa domenica è stata più che positiva per lui, il che è un bene anche in vista del prosieguo della stagione.