F1 Ferrari, Leclerc: "Nella Sprint zero rischi, già paghiamo l’errore in qualifica…"

SAN PAOLO - "Il passo era buono, e anche il feeling. A inizio gara abbiamo perso tanto tempo, non volevamo prendere rischi, perché l'errore lo paghi caro nella gara di domenica. Spero di poter usare questo feeling domani per tornare davanti in gara". Charles Leclerc ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto nella Sprint al Gran Premio del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco della Ferrari è partito dalla decima posizione dopo la scelta di gomme sbagliata nelle qualifiche del sabato.