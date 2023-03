Ferrari, Sainz quarto e il duello perso con Alonso in Bahrain: "Sappiamo perché"

ROMA - Carlos Sainz ha commentato il quarto posto nel Gran Premio del Bahrain , primo appuntamento stagionale della Formula 1 . Lo spagnolo della Ferrari ha subito nel finale il sorpasso di Fernando Alonso , perdendo la possibilità di chiudere sul podio: " Non sono sorpreso di non aver lottato con Alonso - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Con il passo dei test sapevamo che sui 57 giri l'avremmo pagata, la Aston Martin aveva un miglior passo gara e meno degrado. La Ferrari scalda troppo le gomme, appena ho spinto per difendermi da Alonso ho rischiato poi di perdere la posizione anche con Hamilton ".

Tanto lavoro da fare

Così come Leclerc e Vasseur, anche Sainz ammette che al momento gli obiettivi da raggiungere sono ancora lontani: "Non siamo dove volevamo essere in gara, la Red Bull è ancora 2 decimi più veloci Dobbiamo tornare a casa, migliorare e vedere come fare perchè in gara non c'è molto margine" - ha concluso.