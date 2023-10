Ferrari, Leclerc amaro: "Hamilton più veloce. Perez? Non potevo evitarlo"

CITT À DEL MESSICO - Il Gran premio del Messico di Formula 1 si conclude con un terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc . Episodio chiave nella prima parte di gara è il contatto del monegasco con Sergio Perez , che ha portato al ritiro del pilota di casa: "Io non potevo andare da nessuna parte, mi sono trovato in mezzo tra due Red Bull e purtroppo ho toccato Perez, ma non sapevo veramente dove andare - spiega Leclerc dopo la gara -. È la vita, però da parte nostra abbiamo ottenuto il massimo risultato possibile. Ovviamente sono dispiaciuto di aver posto fine alla sua gara ma non l’ho fatto apposta". Poi, sulla gara di Città del Messico: " Abbiamo sofferto un po’ con le hard dopo la ripartenza , poi Hamilton era velocissimo con le medie e poi sono riusciti a gestire meglio il degrado. Sono stati semplicemente migliori di noi oggi".

Sainz insoddisfatto

"Non è stata una bella gara - afferma invece Sainz ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo visto che in gara manca qualcosa rispetto a Red Bull e Mercedes. Abbiamo fatto pole e levato tre decimi alla Mercedes ieri, mentre oggi loro sono andati più forte. La scelta della gomma dura al secondo stint? La Mercedes può permettersi anche la media perché le fa durare di più, mentre noi non avremmo potuto finire la gara. Stiamo provando a migliorare questa cosa per l'anno prossimo".

L'analisi di Vasseur

Anche Vasseur, ai microfoni di Sky Sport, analizza la gara in Messico: "Non è un buon risultato se guardiamo alla griglia - le sue parole -. Direi che il weekend nel complesso non è negativo per il ritmo in qualifica e direi anche che nonostante il danno all'ala non siamo stati tanto lontani da Verstappen. Poi però abbiamo faticato di più nella ripartenza con le gomme dure nell’ultima fase della gara. Rispetto ad altri abbiamo perso totalmente la gara con la ripartenza".