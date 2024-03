Ferrari, c'è un ospite speciale a Gedda ai box: alle prove libere c'è Buffon

Tutto pronto per il secondo weekend di Formula 1. Dopo il debutto in Bahrein , le monoposto tornano in pista in Arabia Saudita al Jeddah Corniche Circuit, dove paddock e box delle scuderie sono stati raggiunti da diversi vip provenienti da tutto il mondo fra attori, cantanti e leggende del calcio come Paolo Maldini , Zlatan Ibrahimovic , Benzema , Kante . Tra di loro, anche una cara vecchia conoscenza della Juve. Al box Ferrari infatti, le telecamere hanno ripreso Gianluigi Buffon .

Un ospite speciale

L'ex portiere bianconero, non ha perso l'occasione di recarsi presso il box della Ferrari. Qui, ha avuto l'occasione di osservare il team della Rossa al lavoro per il prossimo impegno del mondiale, che vedrà Leclerc e Sainz cimentarsi con le prove libere, prima di lottare per le qualifiche del Gran Premio in programma sabato 9 marzo alle ore 18.

Non è la prima volta che la scuderia del Cavallino rampante accoglie il campione del mondo con la Nazionale. Già nel 2022 infatti, i due piloti avevano donato a Buffon - a quel tempo in forza al Parma - una maglia griffata Ferrari color "Giallo Modena". L'ex Juve ha inoltre pubblicato sul proprio profilo social un video in cui assiste alle prove del Gp di Gedda.