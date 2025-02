Hamilton alla Ferrari sfoggia un nuovo orologio: cifre da capogiro, quanto vale

Lewis Hamilton , sette volte campione del mondo di Formula 1, e neo pilota Ferrari , ha partecipato recentemente all'evento di presentazione delle livree 2025 al O2 Arena, dove ha sfoggiato un Richard Mille RM 74-02 Automatic Winding Tourbillon (partner della Scuderia Ferrari), del valore di 375mila sterline . Un orologio, dunque, molto più prezioso rispetto a quello del suo ex compagno di squadra in Mercedes, George Russell, che indossava un IWC Big Pilots Top Gun Edition Mojave Desert dal valore di 10mila sterline.

Hamilton: "La Ferrari unica nel suo genere"

Parlando all'evento, Hamilton ha manifestato entusiasmo per la sua nuova avventura con la Ferrari, elogiando le prestazioni uniche della vettura rispetto alle sue precedenti esperienze con Mercedes. Il pilota di F1 ha ammesso di non vedere l'ora di guidare la sua nuova monoposto. Hamilton ha anche rivelato che la Ferrari è totalmente diversa da che ha guidato per la Mercedes: "Non è come l'auto che avevo prima, o negli ultimi 10, 12, 17 anni". Ed ancora: "È unica nel suo genere. E sentire per la prima volta la vibrazione del motore Ferrari, wow!".