Pasquetta a Villa Duchessa di Galliera con i pony

Natura e aria aperta caratterizzano, sempre più, la Capitale Europea dello Sport . Il Parco Storico Villa Duchessa di Galliera, a Voltri nel Ponente genovese, è pronto ad accogliere i turisti nel giorno di Pasquetta grazie alla collaborazione stretta tra A.T.I. Villa Galliera e ACSI Genova. Trekking e avventura per tutto, con un programma che garantirà la possibilità di entrare a contatto anche con i pony . Sarà possibile avvicinarsi e interagire con gli equini nel corso di un'escursione alla scoperta delle bellezze naturali del Parco. L’appuntamento è presso l'entrata principale del Parco in via Nicolò da Corte, 2, a partire dalle 10.

“Trekking & Ricerca”: un legame ancor più forte nella giornata di sabato 20 aprile con una nuova esperienza da vivere insieme aistruttori cinofili. L'attività includerà un'introduzione alle regole di comportamento, seguita da una partenza scaglionata per la ricerca. È consigliato l'utilizzo di guinzagli lunghi e pettorine, assicurando un'esperienza sicura e confortevole per tutti i partecipanti. Il ritrovo è nuovamente previsto presso l'entrata principale del Parco in via Nicolò da Corte, 2, alle ore 10. Entrambe le attività promettono un'immersione totale nella natura, offrendo agli appassionati la possibilità di esplorare i tesori genova@acsi.it. Per ulteriori dettagli sulle attività e sugli eventi futuri, è possibile consultare il sito web www.acsi.it.