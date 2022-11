Wanda Nara al Grande Fratello come concorrente? L'ultima indiscrezione

Wanda Nara continua ad essere al centro del gossip internazionale, non solo per le sue ultime vicende sentimentali (dopo l'annuncio della separazione da Icardi, si è parlato prima di un flirt con LGante, poi del ritorno di fiamma con l'attaccante del Galatasaray), ma anche per la sua vita professionale in tv. Stando alla recente indiscrezione lanciata dal giornalista Gustavo Mendez, la showgirl potrebbe tornare al Grande Fratello non più come co-conduttrice, ma con un nuovo ruolo. L'imprenditrice quindi potrebbe entrare nella Casa del Gf come concorrente a tempo. Stesa cosa avvenne nel 2001 anche per Diego Armando Maradona, che entrò nel programma per salutare 'i fratellini'.