Ambra Angiolini cerca casa a Milano: il retroscena

Ambra Angiolini alla ricerca di una nuova casa. A poche ore dalla finale di X Factor 2022 (in onda l'8 dicembre su Sky e Now), l'ex compagna del ct della Juventus Massimiliano Allegri è stata paparazzata dal settimanale Chi davanti ad una vetrina di annunci immobiliari a Milano. L'attrice per mesi, dopo la fine della sua storia d'amore con il commissario tecnico juventino non è ha voluto sapere di lasciare l'appartamento in cui viveva con il suo ex compagno, tanto che i proprietari dell'immobili (Gianmpaolo Pazzini e Silvia Slitti) hanno adito le vie legali per il rilascio della casa 'occupata abusivamente'.