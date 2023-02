Shakira: Piqué, la canzone, Clara Chia all’inferno, la Twingo e la separazione…Sentite che dice

Shakira è tornata a far notizia per alcune dichiarazioni rilasciate al giornalista messicano Enrique Acevedo , che è riuscito a far parlare l'artista durante un'intervista in onda sul canale messicano Las Estrellas . Dopo il grande successo di Music Session 53 e di Te Quedo Grande , la colombiana è tornata a parlare della separazione dall'ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué . La cantante, dopo la rottura avvenuta l'estate scorsa, ha pubblicato canzoni con messaggi indirizzati proprio al giocatore.

Le parole di Shakira

"Sono rimasta in silenzio e ho solo cercato di elaborare tutto. Sì, è difficile parlarne, soprattutto perché lo sto ancora attraversando e perché sono sotto gli occhi del pubblico, e perché la nostra separazione non è come una normale separazione. E' stato difficile, non solo per me, ma anche per i miei figli", ha riferito l'artista. Quindi ha aggiunto: "Ho creduto anche a quella storia che una donna ha bisogno di un uomo, ho anche sognato una famiglia con un padre e una madre nella stessa casa. Sono stata innamorata dell'amore e sono riuscita a capirlo da un'altra prospettiva e a sentire che oggi sono abbastanza per me stessa. Quando una donna affronta la vita, ne esce più forte. Adesso mi sento completa. Mi sento più forte di una leonessa. Il risultato è quello di aver vissuto un duello, di averlo accettato, di aver tollerato la frustrazione".